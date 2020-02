İlk yüz nakilli Uğur Acar: Saçım 25, sakalım 39 yaşında

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin 6 yıl önce yüz nakli yapılan ilk hastası Uğur Acar, uzattığı sakallarının beyaz, saçlarının da siyah çıktığını belirterek, \"Saçım 25, sakalım 39 yaşında. Her aynaya baktığımda hüzün ve sevinci aynı anda yaşıyorum\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90\'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar\'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye\'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu.

HAYATI DEĞİŞTİ

Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşıyor. Yüz naklinde 6\'ncı yılı geride bırakmaktan mutluluk duyan, zor günlerin geride kaldığını belirten Acar, \"6 yılda değişen hayatımı anlatacak kelime bulamıyorum. İş sahibi oldum, sevenim çoğaldı. 6 yıl rüya gibi geçti\" diye konuştu.

6 yılın sonunda sakallarının beyaz, saçlarının ise siyah çıktığını dile getiren Acar, \"Saçım 25, sakalım 39 yaşında. Her aynaya baktığımda hüzün ve sevinci aynı anda yaşıyorum\" dedi.

HAYALİ YUVA KURMAK

Kendisinden sonra yüz nakli olanların evlendiğini belirten Acar, \"Türkiye\'de ilk olduğum için evlenen kişinin ben olduğumu sanıyorlar. Oysa ben hala bekarım. Yuva kurmak, evlenmek her bekar insanın hayalidir. Tabi ki hayalim bir yuva kurmak\" diye konuştu.

\'HER ORGAN BAĞIŞI HAYAT DEĞİŞTİRİR\'

Organ bağışının önemine de dikkat çeken Uğur Acar, \"Bağışla benim hayatım değişti. Bugün biz, belki de yarın siz. Bütün insanlığı organ bağışına davet ediyorum. Her organ bağışı hayat kurtarır, hayatları değiştirir. Bağış gerçekten çok önemli\" dedi.

Uşak\'ta tren çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya\'nın (39) yüzü, Türkiye\'de ilk defa yapılan ameliyatla 21 Ocak 2012\'de Uğur Acar\'a nakledilmişti.



