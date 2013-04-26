İlk yerli 'mini uydu' fırlatıldı

Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu 'TÜRKSAT-3USAT' bugün Çin'den uzaya fırlatıldı.

Türksat'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türksat AŞ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile üretilen 34 santimetre boyutundaki yerli haberleşme uydusu, bugün Türkiye saati ile 07.13'te Çin'in Jiuquan şehrinden uzaya fırlatıldı.

İlk yerli tasarım ve üretim alçak yörünge haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-3USAT, yeryüzünden 645 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde amatör telsizcilere hizmet verecek.

Çin'in Long March 2D roketi ile uzaya gönderilen uydu, Türkiye üzerinden günde 2-3 defa geçecek ve geçiş süresince uygun ekipmana sahip amatör telsizciler tarafından kullanılabilecek. TÜRKSAT-3USAT'ın kullanım ömrü 3 yıl olacak.