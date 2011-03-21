İlk yerli elektrikli otoyu Başbakan alacak

T24 - Oyak Renault tarafından Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli araç Fluence Z.E için 6 ay önceden 660 adet sipariş oluştu. Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, “Üretilen ilk aracı isteyen Başbakan Erdoğan’la bu sayı 661’i buluyor. Bu yıl bu rakam 1000’i geçer” dedi.







Otomotivde yeni bir dönemin kapısını açmaya hazırlanan elektrik çağına Türkiye hızlı girdi. Türk hükümetinin, dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak elektrikli araçların ÖTV oranlarını yüzde 3’e kadar indirerek verdiği desteğin arkasından hem otomotiv firmaları hem de altyapı şirketleri harekete geçti.

Gerekli altyapının oluşması ve yeterli şarj istasyonuna ulaşılmasıyla birlikte ilk elektrikil otomobiller eylül ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak. Renault, Peugeot ve Mitsubishi arasında ‘Türkiye’de ilk elektrikli aracı ben sunacağım” yarışı yaşanırken, kurumlardan da 6 ay öncesinden sipariş yağmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli otomobil ünvanını alacak Renault Fluence Z.E, Eylül ayında start alacak yeni dönemde en avantajlı model olarak ön plana çıkarken, Peugeot’nun iOn, Mitsubushi’nin ise iMiev isimli küçük elektrikli modelleri de yarışa hazır bekliyor. Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, yılın son 4 ayında Türkiye’de 1000 adet Fluence Z.E satılacağını tahmin ettiğini belirtti. Yüzde 3’lük ÖTV dilimine girdiği için Türkiye fiyatının yaklaşık 26 bin Euro (60 bin TL) olması beklenen Fluence Z.E için şimdiden Ankara Belediyesi 100, Gaziantep Belediyesi 50, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da 10 adetlik sipariş verdi.



Ağaoğlu 500 adet alacak

2010 yılında Türkiye’de ilk elektrikli otomobili satın alan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu da 500 adetlik Fluence Z.E siparişini yeniledi. Ağaoğlu, “ÖTV oranları bence sıfır olmalıydı ama yüzde 3’lük oranda önemli bir destek. Geleceğimiz için hem konutlarda hem de araçlarda temiz enerjiyi tercih ederek öncü olmak istiyorum. Bu yüzden geçtiğimiz yıl söylediğimi tekrarlıyorum. Bursa’da üretilecek ilk elektrikli model olan Fluence Z.E’den 500 adet alıp, grubumun araç filosunu yeni nesil elektrikli araçlarla değiştireceğim” dedi.

Ağaoğlu’nun bu açıklamasıyla Fluence Z.E’ye şimdiden oluşan sipariş 660’i buldu. Tarık Tunalıoğlu’na 660 adetlik bu rakamı hatırlattığımızda cevabı ilginç oldu: “Yanılıyorsunuz. Ağaoğlu’nun 500 adetlik talebiyle birlikte toplam sipariş sayısı 660 değil 661 oldu. Başbakan Erdoğan’ın ilk aracı istediğini unutuyorsunuz. ”



Türkiye'nin ilk elektrikli makam otosu i-MIEV

Japon Mitsubishi’nin seri üretime geçmiş ilk elektrikli otomobili olan i-MIEV, Türkiye’de bu özelliği taşıyan ilk makam aracı oldu. Mitsubishi’nin Türkiye distribütörü Temsa Global’in Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Soner, i-MIEV’i makam aracı olarak seçti. Soner, i-MIEV’i kendisine makam aracı seçerek hem elektrikli araçlar konusunda sektörün öncülerinden olmak istediğini, hem kamuoyunun konuya duyarlılığını hedeflediğini söyledi.





