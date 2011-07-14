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Politika

İLK YASA, SENDİKALAR İÇİN TBMM (A.A)

14 Temmuz 2011 16:10

-İLK YASA, SENDİKALAR İÇİN TBMM (A.A) - 14.07.2011 - TBMM, yöne döneminde ilk yasasını sendikalara için çıkaracak. 24. Dönemin ilk komisyon toplantısında, yarın Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa geçici madde eklenmesine yönelik kanun teklifi ele alınacak. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu yarın toplanacak ve  AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanmasının yıl sonuna ertelenmesini öngören kanun teklifini görüşecek. Teklif, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'na geçici bir madde ekliyor. Kanun teklifi, sendikaların toplu iş sözleşme yapma yetkilerinin tespitinde esas alınan, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının 31 Aralık 2011 tarihine kadar ertelenmesini, bu tarihe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış son istatistiklerin esas alınmasını düzenliyor. Teklifin TBMM Genel Kurulunda hafta sonu yasalaşması bekleniyor.

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