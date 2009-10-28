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Yaşam

İlk yarışında hayatını kaybetti!

ATV’sinden düşen Erol Demiröz, 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Ekim 2009 02:00

İlk kez katıldığı Türkiye Enduro Şampiyonası’nın 4’üncü ayağında kum tepesine çarparak devrilen ATV’sinden düşen Erol Demiröz, 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Levent Emniyet Evleri’nde oturan, halı yıkama atölyesi işleten iki çocuk babası Erol Demiröz (38), iki yıl önce aldığı Sportsman 500 model ATV’sine (4 tekerlekli arazi motosiklet) tutkuyla bağlıydı. Hafta sonları arazi gezilerine çıkıyor, toprak yollarda, orman içi patikalarda hız yapmayı seviyordu. Eşi Mine Demiröz’ün, “Yaptığın çok tehlikeli” baskısı üzerine iki ay önce ATV’sini sattı. Ama tutkusunu frenleyemedi. 4 Ekim’de Şile’de Türkiye Enduro Şampiyonası’nın yapılacağını öğrendi. Şampiyonaya eşinden habersiz katıldı. Üç zorlu etabı geçti ama dördüncü etapta aracı kum tepeciğine vurdu. Vücudunda kırıklar, beyninde de ödem oluşan Demiröz 6 Ekim’de ameliyat edildi. 21 Ekim’de küçük tepkiler verince herkes umutlandı. Ancak Erol Demiröz, 26 Ekim’de yaşamını yitirdi. Eşini kaybeden Mine Demiröz, “Yarışa gideceğini bilmiyordum. Bilseydim asla göndermezdim” diyerek ağladı.

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