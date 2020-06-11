İlk yarısı 15 Aralık'ta oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 10 Haziran'da sona erdi!

İspanya 2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete arasında, 15 Aralık'ta oynanan ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maç, salgın nedeniyle bugün tamamlanabildi. Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, 6 ay aradan sonra tamamlanması açısından İspanyol futbolundaki en uzun maç olarak tarihe geçti.

Yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana duran İspanyol futbolu, ülke tarihindeki en uzun maç rekoruyla başladı.



2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete, 15 Aralık'ta oynadıkları ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maçın ikinci yarısını bu akşam oynadı.

Bundan önceki en uzun maç rekoru, 3 ay 5 gün ile Osasuna-Real Madrid (1989) maçına aitti.Koronavirüs salgını önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçında, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak şartıyla sadece 14 foto muhabirinin çalışmasına izin verildi.

Tarihi maçı Vallecona kazandı

Karşılaşmayı, 61. dakikada Luis Advincula'nın attığı golle ev sahibi takım Rayo Vallecano 1-0 kazandı.



İlk yarısı 15 Aralık'ta oynanan karşılaşma, Albacete'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecano taraftarlarından dolayı futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) söz konusu olaydan dolayı Rayo Vallecano'ya 18 bin Euro para cezası ve iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.