İlk yarış Mercedes'in



2014 Formula 1 Dünya Otomobil Şampiyonası'nda, Avustralya'nın Melbourne pistinde yapılan sezonun ilk yarışını, otoriteler tarafından şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Son dört yılın dünya şampiyonu Sebastian Vettel motorundaki arıza yüzünden yarışın ilk kilometrelerinde otosunu park ederken, Red Bull ekibinin ikinci sürücüsü Avustralyalı Daniel Ricciardo ikinci oldu. McLaren'in bu yıl transfer ettiği Danimarkalı Kevin Magnussen'in kariyerindeki ilk Formula 1 yarışını üçüncü sırada tamamlaması sürpriz oldu. Eleme turlarının birincisi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un Vettel ile aynı akıbete uğraması ve birçok otonun yarışı terk etmek zorunda kalması Formula 1'in yeni isimlerine kendini gösterme fırsatı yarattı.

Starttaki atağıyla ilk sıraya yerleştikten sonra hızla arayı açan Rosberg 25 saniye farkla tamamladığı Melbourne büyük ödül yarışından sonra, ‘Mercedes'in mükemmelin de ötesinde bir yarış otosu yarattığını' söyledi.

Son dünya şampiyonu Vettel ise takım arkadaşı Ricciardo'nun ikinci olduğuna dikkat çekerek, ‘Red Bull'un son derece hızlı olduğunu, arızanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve hayatta böyle şeylerin olabileceğini ‘ belirtti. Sebastian Vettel 2013 sezonunda son dokuz yarışı da kazanarak büyük farkla dördüncü kez dünya şampiyonu olmuştu.

İki eski dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Kimi Raikkönen ile yarışan Ferrari'ler vasat performans gösterdi. Red Bull ve Mercedes'in yanı sıra McLaren ile Williams'ın da şampiyonluk yarışında söz sahibi olabilecekleri görüldü.

Formula 1 kurallarında yapılan değişiklik birçok ekibi gafil avladı. Altı silindirli turbo ve aynı zamanda elektrik motoruyla da çalışan yeni yarış otomobillerinin teknik olgunluğa henüz erişememiş olması eleştirilirken, yeni kuralların zayıf ekiplere de şans kapısını araladığı ve yarışların çok daha heyecanlı geçeceğine de işaret ediliyor.

Melbourne yarışını kazanan Nico Rosberg 25 puanla genel klasman birinciliğini ele geçirdi. Red Bull pilotu Ricciardo 18, McLaren ekibinin üstün yetenekli genç yıldızı Magnussen ise 15 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Takım sıralamasında ise Mercedes motorlu McLaren'in 27, Mercedes'in ise 25 puanı bulunuyor.

19 yarıştan oluşan 2014 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı 30 Mart'ta Malezya'nın sepang pistinde yapılacak.