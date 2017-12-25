İlk yarı itibariyle son 7 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalarak zirve ile puan farkını azaltma şansını değerlendiremeyen Trabzonspor, ligde ilk 17 haftalık bölümler göz önünde bulundurulduğunda 29 puanla son 7 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Zirve hedefiyle başladığı 2017-18 sezonun ilk 9 haftasında 9 puan toplayabilen ve camiasını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, sonraki 8 maçlık süreçte yakaladığı çıkışla zirve yarışına ortak oldu. Ligin ilk yarısını 29 puanla tamamlayan ve zirve ile arasındaki puan farkını 7’ye indiren bordo mavililer, son 7 sezonun da en iyi performansını elde etti.

SON 7 SEZONUN EN YÜKSEK PUANI

En son Süper Lig’de 2010-11 sezonunda ilk devreyi 42 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor, sonraki süreçte ilk 17 haftalar itibariyle 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24 ve 2016-17 sezonunda 21 puan toplayabilmişti.

SON 7 SEZONUN EN GOLCÜ TRABZONSPOR’U

Ligin ilk yarısında rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo-mavili takım, ayrıca son 7 sezonun da en golcü performansını sergiledi. En son yine 2010-11 sezonunda ilk 17 hafta itibariyle 40 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 19, 2013-14 sezonunda 25, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 22 ve 2016-17 sezonunda ilk 17 haftalık bölümde 14 gol kaydedebilmişti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol açısından da ilk 17 haftalar itibariyle en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Süper Lig’de en son 2014-15 sezonunun ilk yarısını 29 gol yiyerek tamamlayan bordo mavililer, son 3 sezonun en çok gol yediği dönemini geçiriyor. 2016-16 sezonunun ilk 17 haftalık bölümünde 22 ve 2016-17 sezonunda ilk 17 haftada kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, bu sezon ise 17 haftalık periyotta 28 gol yedi.

BURAK YILMAZ GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Trabzonspor’da bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Burak Yılmaz, 16 maçta 14 gol atan Göztepeli Adis Jahovic ve 17 maçta 14 gol kaydeden Galatasaraylı Batefimbi Gomis ile birlikte zirveyi paylaştı. Toplamda 14 maçın 9’unda rakip fileleri havalandırmayı başaran 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, Süper Lig\'de deplasmanda forma giydiği altı maçta beş gol atarak deplasmanlarda da takımına gol yollarında önemli katkı sağladı.

YEREL GAZETELERDEN ‘KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR’ YORUMU

Yerel Gazeteler, Süper Lig’de ilk yarının son maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un zirve yarışında önemli bir fırsat teptiğine dikkat çekti. Sonnokta Gazetesi, “Kaçan balık büyük olur”, “Fırtına hem 6’da 6 yapma şansını hem de puan farkını kapatma fırsatını silik oyunu sayesinde kaçırdı” ifadelerine yer verdi. Günebakış gazetesi, “Büyük ikramiye direkten döndü”, “Trabzonspor, ligde 8 maçtır kazanamayan Karabükspor deplasmanında fırsat tepti” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Trabzonspor’dan acı fren”, “5 maçlık galibiyet serisi lig sonuncusu Karabükspor deplasmanında sona erdi” başlıklarını kullandı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Fırsat teptik, “Trabzonspor, zirveye ortak olma şansını kullanamadı” yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, “Zirve fırsatı çizgiden döndü”, “Trabzonspor, zorlandığı Karabük deplasmanında 74’te geri düştü. 80’de kral Burak Yılmaz skora denge getirdi. 90+6’da Sosa’nın frikiği direkten döndü, kalecinin sırtına çarptı çizgide kaldı” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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