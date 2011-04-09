-İLK YARI BURSA'NIN BURSA (A.A) - 08.04.2011 - İlk yarı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor ilk dakikada gole çok yaklaştı. Serdar'ın aşırtma pasıyla defansın arkasına sarkan Miller, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez topa sert vurdu. Köşeden filelere giden topu kaleci Ömer son anda tokatlayarak kornere çeldi. 9. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Miller, Altidore'nin ara pasıyla ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden Ömer, topa yatarak müdahale etti. Seken topu Antalyaspor defansı ceza sahasının dışına attı. 37. dakikada Bursaspor'un geliştirdiği organize atakta Altidore, ceza yayı önünde Batalla'dan aldığı pası bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Miller'in önüne attı. İskoç golcü çaprazdan yakın mesafeden topa sert vurdu. Kaleci Ömer topu son anda yumruklayarak kornere çeldi. 41. dakikada Antalyaspor atağında Necati'nin asıyla soldan ceza sahasına giren Tita, çaprazdan sert vurdu. Ivankov, yerden gelen topu iki hamlede yakaladı. 45 artı 1. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Mustafa topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Miller'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 45 artı 2. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Sol kanatan hareketlenen Volkan topu ön direğe doğru ortaladı. İyi yükselen Altidore'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. İlk yarı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.