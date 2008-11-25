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Sağlık

İlk yapay kemik yakında üretilecek

Araştırmacılar yapay kemik üretme yolunda büyük bir adım attı. Doktorlar başarılı olursa, ilk yapay kemik üretilmiş olacak.

25 Kasım 2008 02:00

Japon araştırmacılar yapay kemik üretme yolunda büyük bir adım attı. Doktorlar başarılı olursa, dünyanın ilk yapay kemiği üretilmiş olacak. 

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Radikal'de yayımlanan habere göre, daha önce kök hücreden yapay kemik üretilmişti ancak gerçek kemik ve seramikten üretilen bu kemikler, kök hücreye ihtiyaç duymadan laboratuvarda üretilecek ve gerçeğe en yakın yapay kemik olacak. İlk yöntemde zarar görmüş kemik ve kıkırdak dokuların hemen yanındaki sağlıklı dokulardan alınan kök hücreler laboratuvarda çoğaltıp dokuya naklediliyordu. Yeni buluşla hastanın kendi kemik dokusuna ihtiyaç yok ve iyileşme kısa sürüyor.

Doktorlar ilk etapta deneme yapılan 70 hastadan 10’unun umut verdiğini söylüyor.

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