İlk yapay kemik yakında üretilecek

Radikal'de yayımlanan habere göre, daha önce kök hücreden yapay kemik üretilmişti ancak gerçek kemik ve seramikten üretilen bu kemikler, kök hücreye ihtiyaç duymadan laboratuvarda üretilecek ve gerçeğe en yakın yapay kemik olacak. İlk yöntemde zarar görmüş kemik ve kıkırdak dokuların hemen yanındaki sağlıklı dokulardan alınan kök hücreler laboratuvarda çoğaltıp dokuya naklediliyordu. Yeni buluşla hastanın kendi kemik dokusuna ihtiyaç yok ve iyileşme kısa sürüyor.Doktorlar ilk etapta deneme yapılan 70 hastadan 10’unun umut verdiğini söylüyor.