İlk yapay kalp nakil için hazır

Tamamen yapay olan prototipi hazırlayan Avrupalı araştırmacılar, kalbin klinik deneylerine 2011'de başlayacaklarını bildirdi.Yapay kalbin üretimi, kalp nakil uzmanı Alain Carpentier, Truffle şirketi ve Fransız yeni buluşlar ajansının desteğinde biyomedikal Carmat firması tarafından Paris yakınında bir yerde yapılacak.Bilim insanı Carpentier, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "artık araştırma safhasından klinik uygulamalara geçtiklerini ve 15 yıllık çalışmadan sonra yapay kalbin insanların kullanımına hazırlanması için üretimine başlayacaklarını" söyledi.Kimyasal işlem görmüş hayvan dokularından yapılan yapay kalpte, Carpentier tarafından geliştirilen ve hali hazırda dünyada kullanılan kalp kapakçıları protezine benzer bir teknoloji kullanılıyor.Carpentier, yapay kalpte kullanılan hayvan dokularının, hastanın bağışıklık sisteminin bu organı reddetmesini engelleyecek şekilde tasarlandığını belirtti.Yapay kalbin şimdiye kadar hem hayvanlarda hem de dijital simülasyon yoluyla denendiğini kaydeden Carpentier, denemeler sırasında komplikasyon olmadığına dikkat çekti.Gerçek bir kalp görüntüsüne sahip yapay kalbin, dünyada her yıl ihtiyaç duyulan 20 bin kalp bağışçısı sıkıntısına çare bulması ümit ediliyor.