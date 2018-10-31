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İlk yalnız uçuşunu gerçekleştiren Selçuk Bayraktar'ı uçuş sonrasında ıslattılar

ANKARA (DHA) - İNSANSIZ Hava Araçları (İHA) sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu

31 Ekim 2018 18:32

ANKARA (DHA) - İNSANSIZ Hava Araçları (İHA) sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar\'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği olarak ıslattı.
İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar\'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, özel pilot lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Paylaşımında, \"Allah\'a şükürler olsun\" olsun diyen Bayraktar\'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla ıslattı. Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.

Görüntü dökümü:

-Selçuk Bayraktar\'ın konuşması

-Sümeyye Erdoğan Bayraktar\'ın eşinin ıslatması

-Detay

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