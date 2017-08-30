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Spor

İlk yabancı oyuncu olarak kulüp tarihe geçen Jerry Smith'ten Karesispor'a sürpriz

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Karesispor'un ilk yabancı oyuncusu olarak kulüp tarihe geçen Jerry Smith beklenenden 10 gün önce Balıkesir'e geldi

30 Ağustos 2017 17:41

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nin yeni ekiplerinden Karesispor\'un ilk yabancı oyuncusu olarak kulüp tarihe geçen Jerry Smith beklenenden 10 gün önce Balıkesir\'e geldi.
Geçen sezon Samsun Büyükşehir Belediye Anakent\'de forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu, hastanede sağlık kontrolünden geçti. ABD\'li basketbolcunun Zafer Kupası\'na katılmak için Afyonkarahisar\'a giden kafileye dahil olacağı ve Afyon Belediyespor ile oynanacak son maçta görev yapacağı bildirildi. Zafer Kupası\'nın, eksikleri görme açısından önem taşıdığını söyleyen Başkan Ahmet Ayan, \"Smith\'in beklediğimizden erken gelmesi bizim için hoş bir sürpriz oldu. Tecrübesi ile takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyorum\" dedi.
Jerry Smith\'ten sonra Gani Lawal\'ın da önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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