İlk ve ortaöğretimde 2009 sınav başvuruları

Devlet Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavına (DPY-B) başvurular 14-25 Ocak, DPY-B ile birlikte yapılacak Seviye Belirleme Sınavına (SBS) başvurular 11-22 Şubat, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (OKS) başvurular da 10-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan genelgeye göre, 4 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilecek DPY-B sınavına ilköğretim 5, ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler başvuruda bulunabilecek. İlköğretim 6. sınıflar için 21 Haziran 2008, 7. sınıflar için 22 Haziran

2008 tarihlerinde birlikte yapılacak DPY-B ve SBS'ye ilköğretim 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler alınacak.



8 Haziran 2008 tarihinde yapılacak OKS'ye ise önümüzdeki öğretim yılında Resmi ve Özel Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Anadolu Öğretmen, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik, Anadolu İmam Hatip, Sağlık Meslek liseleri, Polis Koleji, merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan diğer okullar ile

merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan özel okullarda öğrenim görmek ve Devlet parasızlık ve bursluluk imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurabilecek. OKS soruları, 120 okulda pilot uygulaması yapılan öğretim programları ile yürürlükte olan öğretim programlarının ortak konularından hazırlanacak. Pilot uygulama okullarında öğrenim gören öğrenciler hiç bir şekilde mağdur edilmeyecek. Konuyla ilgili endişeleri yok etmek için okul müdürlükleri velileri

bilgilendirecek.



Sınavlarla ilgili iddialar



Sınavlara başvurular, elektronik ortamdan alınacak, okul müdürlükleri

velilere ve öğrencilere rehberlik edecek.



Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, DPY-B sınavına başvuran öğrenciler için 22 Nisan 2008, DPY-B ile birlikte yapılacak SBS'ye başvuran öğrenciler için 10 Haziran 2008, OKS'ye başvuran öğrenciler için 29 Mayıs 2008 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince e-okul sisteminden

çıkartılarak adaylara verilecek. OKS'de etkili olacak nin ilköğretim başarı puanı ile ilgili açıklamalara OKS e-Başvuru Kılavuzunda yer verilecek. Sınavlarla ilgili tüm bilgiler, duyurular Bakanlığın "http://oges.meb.gov.tr" internet adresinden sürekli olarak yayımlanacak.





OKS tercihleriyle ilgili hususların yer aldığı "e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" Bakanlığın internet sayfasında yer alacak. Adaylar, başvuru ve tercih dönemlerinde, okul müdürlüklerine, kırtasiye, internet bağlantısı, fotokopi giderleri için 2 YTL ödeyecek. OKS ve DPY-B sınavına girecek adaylardan tek ücret olarak 20 YTL, DPY-B ve SBS için ise tek ücret olarak 10 YTL sınav ücreti alınacak. DPY-B ve SBS sonuçları 31 Temmuz 2008, OKS sonuçları 11 Temmuz 2008

tarihinde MEB'in internet sitesinde açıklanacak.

