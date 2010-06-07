İlk ve orta dereceli okullarla özürlü memurlar izinli

T24 - İstanbul'da gece yarısı etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle, Tuzla, Pendik ve Kurtköy’deki bazı yollar ve alt geçitler su ile doldu. Bu nedenle araçlar yolda kaldı. İstanbul Valiliği de yağışın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağını, bu nedenle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini ayrıca engelli kamu görevlileri idari izinli sayıldığını açıkladı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle oluşan 471 şikayete itfaiye ve İSKİ ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.





Yağışın şiddetini arttırması nedeniyle, rögarlar taştı. Bodrum katta bulunan bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Vatandaşlar, baskınlar nedeniyle belediyelere tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.







İstanbul için sağanak uyarısı







Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da halen aralıklarla devam eden sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yarın öğle saatlerine kadar şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa neden olacağı bildirildi. Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olası tehlikelere karşı uyardı.







Okullar tatil







Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.







Engelli çalışanlar idari izinli







İstanbul Valiliği sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağını bu nedenle engelli kamu görevlileri idari izinli sayıldığını açıkladı.







İstanbul'da 471 su baskını ihbarı







Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, yağışın Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Ümraniye ve Tuzla bölgelerinde etkili olduğu belirtilerek, dünden itibaren Göztepe'ye 56, Eminönü ve Kilyos'a 37, Kurtköy, Çavuşbaşı, Florya ve Sarıyer'e 32, Çatalca'ya 24,4, Büyükada'ya 28 ve İstinye'ye 24 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.





Açıklamada, Pendik ve Tuzla bölgelerinde bazı iş yerleri ve evlerin zemin katlarını su bastığı, itfaiye ve İSKİ'nin 471 su olaya müdahale ettiği belirtilerek, İSKİ'nin 316 personel ve 116 araç, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 533 personel ve 125 araç, itfaiyenin 1100 araç ve 570 personel, atık yönetiminin 40 personel ve 9 araçla muhtemel su baskınlarına karşı hazır beklediği kaydedildi.







Yağışların ardından Marmara'da sıcaklık artacak







Marmara Bölgesi'nde, 9 Haziran Çarşamba gecesine kadar sürecek yağışların ardından hava sıcaklığının 9 derece kadar artış göstermesi bekleniyor.







Türkiye genelinde bugün de yağışlar devam edecek







Türkiye’nin büyük bir bölümünde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bugün de devam edecek. Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, Trakya'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bugün de devam edecek. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve aşırı, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, Trakya'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.







Kuvvetli yağış uyarısı







Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve aşırı, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım, heyelan v.b.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.







Kuvvetli rüzgar uyarısı





Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar gibi) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.







Bazı illerde hava durumu





Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:





İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Avrupa yakasında kuvvetli, Anadolu yakasında aşırı olması beklenmektedir. Rüzgar il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. (23)





ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (22)





İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (25)





ADANA: Parçalı ve çok bulutlu (30)





ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)





SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (25)





ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)





DİYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu (34)







Bölgelerde hava durumu







Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:





MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge geneli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul'un Avrupa yakası ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli ,Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova çevrelerinde aşırı olması beklenmektedir. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.





EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir.





AKDENİZ: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Isparta il genelinde kuvvetli olması beklenmektedir.





İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Konya ve Kırıkkale ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Eskişehir il genelinde kuvvetli olması beklenmektedir.





BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Düzce ili genelinde çok kuvvetli ve aşırı, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevreleri ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.





DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi (Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) ile Van, Hakkari ile akşam saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.





GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.





