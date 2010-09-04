İlk 'uzay' üniversitemiz kuruluyor

T24 - Türk Hava Kurumu, Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık üniversitesini açmak için YÖK'e başvurdu. Üniversitenin beş ilde kampüsü olacak.



Türk Hava Kurumu, ''THK Sabiha Gökçen Havacılık ve Uzay Üniversitesi'' kurulması için YÖK'e başvurdu.



THK Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, havacılık gibi önemli bir konuda ülkenin ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünü karşılamak için 2009 yılında harekete geçen kurumun, gerekli fizibilite çalışmalarını tamamladığı belirtildi.



''THK Sabiha Gökçen Havacılık ve Uzay Üniversitesi''nin kurulması amacıyla hazırlanan başvuru dilekçesinin bugün YÖK'e sunulduğu bildirilerek, YÖK tarafından gerekli izinlerin verilmesi halinde Ankara'da kurulacak üniversitenin İstanbul, İzmir, Konya ve Eskişehir'de kampüslerinin bulunacağı ifade edildi.



Üniversitenin bünyesinde ''Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mühendislik, Hava Ulaştırma ve İşletme'' fakültelerinin bulunacağı belirtilerek, havacılık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş ile yapılacak iş birliği sayesinde, mezunlara iş garantisinin sağlanacağı kaydedildi.



Üniversitede, ''Uzay Mühendisliği'', ''Havayolu İşletmeciliği'', ''Havaalanı İşletmeciliği'', ''Hava Trafik Yönetimi'', ''Mekatronik Mühendisliği'', ''Havacılık Elektroniği'' ve ''Kabin Hizmetleri'' konularında eğitim verileceği belirtilerek, üniversitenin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunacak pilotaj bölümlerinde lisans düzeyinde 4 yıllık pilotluk eğitiminin verileceği ifade edildi.



Bu eğitime ek olarak farklı bölümlerden mezun olmuş ancak pilotluk mesleğine hevesli öğrencilere yüksek lisans programları uygulanacak.



