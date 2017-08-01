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Bilim / Teknoloji

'İlk uzay selfie'si açık artırmaya çıkıyor

1966 yılında astronot Buzz Aldrin tarafından çekilen selfie Londra'da açık artırmaya çıkarılacak

01 Ağustos 2017 22:03

Selfienin bir kelime ve günlük bir aktivite olmasından onlarca yıl önce Buzz Aldrin tarafından 1966 yılında çekilen ''İlk uzay selfie'si'' açık artırma ile yeni sahibini bulacak. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Eylül'de yapılacak olan açık artırmanın açılış fiyatı 1200 sterlin (yaklaşık 5 bin 500 TL) olarak belirlendi. 

Kasım 1966 yılındaki Gemini 12 uzay misyonu ile uzaya çıkan Aldrin'in yörüngede çektiği bu kare "ilk uzay selfie'si" olarak ünlenmişti. 

Geçtiğimiz haftalarda Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un Apollo 11'de kullandığı, içinde Ay tozu ve Ay'dan örnekler bulunan çanta, açık artırma ile yeni sahibini bulmuştu. 

New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satıldığı açık artırmada sergilenen çantaya 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçilmiş, ancak açık artırmada en yüksek teklif 1 milyon 800 bin dolar olmuştu.

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