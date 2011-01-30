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Yaşam

İLK UÇAK 102 YOLCUSUYLA İSKENDERİYE'DEN GELDİ İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2011 22:02

-İLK UÇAK 102 YOLCUSUYLA İSKENDERİYE'DEN GELDİ İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Hava Yolları (THY) tarafından tahsis edilen uçaklardan ilki İskenderiye'den İstanbul'a geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Mısır'da yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye etmesi için öğle saatlerinde İskenderiye'ye gönderilen THY'ye ait özel uçaklardan ilki 102 yolcusuyla birlikte saat 18.31'de İstanbul Atatürk Havalimanına geldi.  THY, Mısır'dan Türkiye'ye dönmek için bekleyen yaklaşık 750 Türk vatandaşının getirilmesi için 5 adet özel uçağı bu ülkeye göndermişti.

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