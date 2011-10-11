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Yaşam

İlk transseksüel vekil

Polonya'da dün yapılan genel seçimlerde ilk kez bir transseksüel milletvekili seçildi.

11 Ekim 2011 03:00


T24 - Polonya'da dün yapılan genel seçimlerde ilk kez bir transseksüel milletvekili seçildi. 57 yaşındaki Anna Grodzka, ülkedeki siyasi sistemden dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin seslerinin duyulması için aday olmaya karar verdiğini söyledi.

İlk transseksüel vekil

Votka kralı işadamı Janusz Palikot'un yeni kurduğu liberal Palikot'un Destek Hareketi partisinden meclise girmeye hak kazanan Anna Grodzka, Cinsiyetini geçen yıl değiştiren psikoloji mezunu Grodzka, amacının, cinsiyet değiştiren kişilerin sorunlarının anlaşılmasını sağlamak olduğunu belirtti.


Katolik Polonya'da dün yapılan seçimlerden Başbakan Donald Tusk'ın iktidardaki merkez sağ Yurttaş Platformu, sandıkların açılan yüzde 93'ünün sonuçlarına göre birinci parti olarak çıkarak, oyların yüzde 39'unu almıştı.


Palikot'un Destek Hareketi oyların yüzde 10'unu alırken, Grodzka'nın ülkenin güneyindeki Krakow bölgesinden 18 bin oy aldığı kaydedildi.




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