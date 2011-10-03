-İlk toplantıyı, Dışişleri Komisyonu yapacak TBMM (A.A) - 03.10.2011 - TBMM'de yeni yasama yılının ilk komisyon toplantısını Dışişleri Komisyonu yapacak. Komisyon, yarın ve çarşamba günü, bazı ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun tasarılarını görüşecek. TBMM Dışişleri Komisyonu, yarın toplanarak bazı uluslararası anlaşmaları onaylayan tasarıları ele alacak. Komisyon ilk olarak, Türkiye ile Irak arasında Terörle Mücadele Anlaşması ile Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasını uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek. Türkiye ile Brezilya, Ürdün, Umman arasında gümrük konularında imzalanan anlaşmaları onaylanan kanun tasarıları, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulan Tasarı, Türkiye ile Gürcistan Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat zaptını onaylayan tasarı, Türkiye ile İran Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmayı uygun bulan tasarı, Türkiye ile İran Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Tasarı, Türkiye ile İran Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptını Onaylayan Tasarı komisyonun yarınki gündeminde yer alıyor. -KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN KOMİSYONA BRİFİNG Komisyon, 5 Ekim Çarşamba günü de toplanacak. KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından komisyon üyelerine brifing verilecek. Komisyon, Türkiye ile KKTC arasında KKTC'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmasını Onaylayan Kanun tasarısının da yer aldığı bazı anlaşmaları onaylayan tasarıları görüşecek.