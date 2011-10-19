-İlk toplantıdan alt komisyon kararı çıktı TBMM (A.A) - 19.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 4 kişilik alt komisyonun, 24 Ekim Pazartesi gününe kadar çalışma usul ve esaslarıyla ilgili bir taslak hazırlayacağını söyledi. Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun ilk toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. ''Maalesef bu toplantı üzücü ve son derece vahşi bir saldırının atmosferi içinde yapılıyor. Bu toplantıyı daha normal bir zamanda yapmayı ümit ederdim'' diyen Çiçek, şöyle konuştu: ''Bir taraftan üzüntümüz, acımız var. Acılarımızı kalbimize, gönlümüze gömerek Türkiye'nin daha modern, demokratik, çağdaş evrensel standartlarda bir demokrasiye kavuşması için bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Milletimizin bizden beklentisi de bu idi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bu vahşeti, hain saldırıyı bir kez daha Meclis Başkanı olarak da Komisyon adına da lanetliyoruz.'' Çiçek, bugünkü toplantıda Komisyonun çalışma usul ve esaslarıyla ilgili genel değerlendirme yaptıklarını bildirdi. ''Bu değerlendirmeyi detaylandırmak gerekiyor. Onun için de her siyasi partiden birer arkadaşımızdan oluşan 4 kişilik bir komisyon kurduk'' diyen Çiçek, Komisyonda AK Parti'den Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP'den Konya Milletvekili Atilla Kart, MHP'den Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve BDP'den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın yer aldığını kaydetti. Bu komisyonun 24 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'e kadar hazırlayacağı taslağı üst komisyona sunacağını belirten Çiçek, ''Usul ve yöntem ile ilgili biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü bu tür çalışmalarda bulunan arkadaşlarımız, uzmanlarımız da bilir ki usul, esastan önce gelir ve en az esas kadar da önemlidir. Eğer işi sağlam bir usulle götüremezsek, istenilen hedefe de ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla bu çalışmaları sürdüreceğiz' dedi. Çiçek, bundan sonraki toplantıyı 24 Ekim Pazartesi günü yapacaklarını bildirdi. -Basından rica etti- TBMM Başkanı Çiçek, bu süreçte basından bazı ricaları olduğunu kaydederek, bunu gazete, televizyonların genel yayın yönetmenleriyle de konuşacağını ifade etti. Çiçek, ''Bu süreçte birinci derecede komisyon üyeleri görevli ve sorumludur. Ama en az bizim kadar da medyamızın sorumluluğu ve verebileceği pozitif katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Şöyle bir şeyi şu andan itibaren yapmamanızı hassaten rica ediyorum; Oradaki 12 arkadaştan 'içeride ne konuşuldu, ne oldu' tarzındaki bilinen usul ve üsluptan vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü, biz bu toplantıların sonunda...Bugün ilk açıklamayı ben yapıyorum, bundan sonra nasıl olacaksa orada varılan karar çerçevesinde elbette sizi bilgilendireceğiz. Halk adına bir anayasa yapılırken halkın bilgilenmemesi olmaz. Ama sizin tabirinizle işin perde arkası deyip de yoruma dayalı, zaman zaman da gerçeği yansıtmayan tarzdaki yollara itibar ederek... O arkadaşlarımızı çok da o şekilde söylemek istemiyorum ama rahatsız ederek 'içeride ne konuşuldu, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz' tarzındaki yöntemleri hassaten bırakmanızı rica ediyorum. Eğer siz de yeni bir anayasa, bu sürecin başarıyla çıkmasını istiyorsanız, manşet, reyting derdinde olmadan bu süreci sağlıklı götürelim.'' Çiçek, toplantıyı hangi şartlar altında yapıldığının bilindiğine işaret ederek, ''Gerçekten şu açıklamayı yüreğim yanarak yapıyorum. Ama biliyorum ki ben bu açıklamayı yapmasam sizler bu 12 arkadaşı bulacaksınız, içeride ne konuşulduğunu öğrenmek isteyeceksiniz. İçeride konuşulanlar bunlardır. Bundan sonra bu süreci sizinle, sağlıklı bir iletişim içinde götürürsek faydalı olacaktır'' dedi. Cemil Çiçek, açıklamasının ardından soru almayacağını belirtti.