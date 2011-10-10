-İlk toplantı Perşembe günü TBMM (A.A) - 10.10.2011 - Yeni Anayasa çalışmalarını yürütecek olan hazırlık komisyonu, ilk toplantısını 13 Ekim Perşembe günü yapacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyonu 13 Ekim Perşembe günü toplantıya çağırdı. Komisyon; AK Parti'den Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'den Konya Milletvekili Atilla Kart, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, MHP'den Konya Milletvekili Faruk Bal, Antalya Milletvekili Tunca Toskay, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, BDP'den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşacak. Çoğunluğunu hukukçuların oluşturduğu Komisyonda, Tunca Toskay'ın iktisat ve Altan Tan'ın İnşaat Mühendisliği mezunu oldukları dikkati çekiyor. BDP'li Sırrı Süreyya Önder ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitimini yarım bıraktı. Komisyonun tek Anayasa hukukçusu ise CHP'li Süheyl Batum... CHP'li Rıza Türmen ise milletvekilliliğinden önce AİHM'de yargıç olarak görev yaptı. Komisyonunun AK Parti'li üyeleri Şahin ile İyimaya, geçmişte kurulan uzlaşma komisyonlarında görev aldı.