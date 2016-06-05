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Yaşam

İlk teravih ve ilk sahur bu gece

Ramazan ayı için beslenme rehberi hazırlayan Sağlık Bakanlığı, sahura mutlaka kalkılması tavsiyesinde bulundu

05 Haziran 2016 22:23

İlk teravih bu akşam kılınacak, ilk oruç yarın tutulacak. İlk iftar, 19.32’de Hakkari’de yapılacak. En geç orucu da 20.53’te Edirneliler açacak.

Sağlık Bakanlığı da ramazan ayının sağlıklı ve kolay geçirilmesi için ramazanda beslenme rehberi hazırladı. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerektiğine vurgu yapan Bakanlık, sahura kalkılmamasının yaklaşık 17 saat olan açlığı ortalama 20 saate çıkardığına, bunun da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olduğuna dikkat çekti.

Yapılan en büyük hatalardan birisinin de iftarda çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmek olduğunu kaydeden Bakanlık, iftarda şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar, kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve suyu tercih edilmesini istedi.

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