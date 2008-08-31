İlk teravih bu akşam

İslam âleminin kutsal ayı Ramazan, yarın akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. Rahmet ayına kavuşmanın heyecanını yaşayan Müslümanlar, gece yarısından sonra da sahura kalkacak.



Hilalin görülmesini esas alan bazı ülkeler oruca Türkiye'den bir gün önce başlayacak. Vatandaşların tereddüde kapılmamasını isteyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Hazreti Peygamber'in uygulamasını esas alıp ru'yeti, yani hilalin görülmesini takip eden günü kameri aybaşı kabul eden Türkiye gibi ülkelerin 1 Eylül Pazartesi günü oruç tutacağını belirtti. İradeleri merhametle eğiten ve özgürleştiren oruç ibadeti süresince Kur'an-ı Kerim'in daha çok okunmasını isteyen Bardakoğlu, "Ramazan, insanî ve ahlakî erdemlerin daha güçlü şekilde yaşanan hayata yansıdığı, sosyal yardımlaşmanın, sevgi ve nimet paylaşımının arttığı müstesna bir zaman dilimidir." dedi.



Diyanet'in aldığı bazı tedbirler



Müftüsü ve vaizi bulunmayan il ve ilçelerde istihdam edilmek üzere 138 personel görevlendirildi.



İbadete açıldığı halde kadro tahsis edilmeyen veya görevli bulunmayan camilerde, emekli personele öncelik vermek şartıyla 'ehil kişiler' din hizmetlerini yürütecek.



Gurbetteki vatandaş ve soydaşlara din hizmeti sunmak üzere yurtdışında bulunan daimi görevlilere ilaveten 141 din görevlisi daha görevlendirildi.



Vaaz ve hutbelerde; dinimizle ilgili konular inancın sosyal, dindarlığın ibadet boyutu yanında, ahlak boyutu öne çıkarılarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirici üslup kullanılacak.



Bayanların rahatlıkla ibadet edebilmeleri için camilerde namaz kılınan bölümler açılacak.



Çocukların camiye ve cemaate katılmaları teşvik edilecek.



Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları, Ramazan ayı boyunca telefonla veya internet aracılığıyla kendilerine ulaştırılan bütün soruları, tatil günleri dahil olmak üzere cevaplayacak.



Diyanet, TRT başta olmak üzere, televizyon kanallarında yayınlanacak iftar ve sahur programlarının içeriğine katkıda bulunacak, canlı iftar ve paket sahur programları hazırlayacak ve isteyen televizyon kanallarına ücretsiz olarak verecek.



