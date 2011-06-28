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Politika

İLK TEMAS MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 18:52

-İLK TEMAS MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN  ANKARA (A.A) -  28.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden randevu istediklerini bildirdi.  Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğinin hatırlatılması üzerine, ''TBMM'de grubu bulunan partilerden randevu istedik'' dedi. Çiçek, CHP ve MHP yöneticileriyle ''görüş alışverişinde bulunacaklarını'' ifade etti.  Cemil Çiçek, gazetecilerin ''Randevular Meclis Başkanlıyla mı ilgili'' sorusuna ''Evet, Meclis Başkanlığıyla ilgili'' karşılığını verdi. 

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