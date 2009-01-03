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Yaşam

İlk talihli Ankara’dan bir işçi

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan dört kişiden biri Ankara’da ortaya çıktı.

03 Ocak 2009 02:00

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan dört kişiden biri Ankara’da ortaya çıktı.

25 milyon lira tutarındaki ikramiyeyi paylaşan çeyrek bilet sahibi ilk kişi, dün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini aldı. Adının açıklanmasını istemeyen talihlinin çeki, Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi 2. Müdürü Serkan Sezen’e verildi. Sezen, gazetecilerin soruları üzerine, talihlinin 29 yaşında, erkek, bekar ve işçi olduğunu söylemekle yetindi. Sezen, "İkramiye sonuçta iyi bir yere, ihtiyacı olan birine gitti. Parayı beraber değerlendireceğiz. Aylık faizi 70 bin TL’nin üzerinde" diye konuştu. Diğer üç talihli henüz ortada yok

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