T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İlk 'Superman' açık artırmada

İnsanüstü yeteneklere sahip "Superman"in 1938'de yayımlanan ilk çizgi romanı, internette açık artırmayla satışa çıkarıldı.

28 Şubat 2009 02:00

İnsanüstü yeteneklere sahip "Superman"in 1938'de yayımlanan ilk çizgi romanı, internette açık artırmayla satışa çıkarıldı.

"Superman" hayranları, dergiyi o tarihteki 10 sentlik fiyatından alabileceklerini düşündüler, ama bunun hayal olduğu hemen belli oldu, zira derginin fiyatı ok gibi fırlayıp 200 bin dolar sınırını aşıverdi. Açık artırma 13 Mart'ta sona erecek.

Dergi kapağında, mavi kostüm ve kırmızı pelerinli ünlü kahraman, korku dolu gözlerle sağa sola kaçışan insanların arasında bir otomobili havaya kaldırmış olarak görülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24