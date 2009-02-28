İlk 'Superman' açık artırmada

"Superman" hayranları, dergiyi o tarihteki 10 sentlik fiyatından alabileceklerini düşündüler, ama bunun hayal olduğu hemen belli oldu, zira derginin fiyatı ok gibi fırlayıp 200 bin dolar sınırını aşıverdi. Açık artırma 13 Mart'ta sona erecek.Dergi kapağında, mavi kostüm ve kırmızı pelerinli ünlü kahraman, korku dolu gözlerle sağa sola kaçışan insanların arasında bir otomobili havaya kaldırmış olarak görülüyor.