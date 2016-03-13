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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki üç eyaletteki seçimlere dair ilk sonuçlar açıklanmaya başlandı

Almanya İçin Alternatif (AfD) her üç eyalette iki haneli rakamlara ulaştı

13 Mart 2016 21:33

Almanya’nın Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde bugün yapılan parlamento seçimlerine katılım büyüktü. Seçimlere ilişkin ilk sonuçlara göre Almanya İçin Alternatif (AfD) "süper seçim" olarak da anılan seçimlerde her üç eyalette iki haneli rakamlara ulaştı.

AfD özellikle Saksonya-Anhalt eyaletinde büyük başarıyla çıktı. Parti şu an Saksonya-Anhalt'ta ikinci parti konumunda bulunuyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) en büyük oy kaybını Baden-Württemberg eyaletinde kaydetti.

Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD beklenenin çok daha üstünde bir başarı elde etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 29, Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 23, Sol Parti ise yüzde 17 oranında oy aldı.

Rheinland-Pfalz eyaletinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 37.5 oyla ilk parti olurken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 32.5, Almanya İçin Alternatif (AfD) ise yüzde 11 oranında oy aldı.

Baden-Württemberg eyaletinde ise Yeşiller yüzde 31.5, CDU yüzde 27.5 ve SPD yüzde 12.8 oy aldı. AfD bu eyalette şu an için yüzde 12.5 ile dördüncü parti konumunda.

Merkel'in sonunu mu getirecek?

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) her üç eyalette de oy kaybetmesi ve sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) yükselişi Merkel için önümüzdeki günlerde siyasi açıdan ne anlama geleceği ise büyük merak konusu. Uzmanlar süper seçimlerin sonucunun Merkel'in son olabileceği yorumunu yapıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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