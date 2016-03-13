Almanya'da eyalet seçimleri: Merkel'in 'mülteci sınavı'

Almanya'da üç eyalet için parlamento seçimleri yapılıyor. Bu seçimler, halkın Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasına yönelik tavrını yansıtacak bir sınav olarak görülüyor.

Merkel'in mültecilere yönelik 'açık kapı' politikasına yönelik eleştiriler gelirken mülteci karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin sandıkta oylarını artırması bekleniyor.

Oylama için seçmenler, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt'ta sandık başına gitti.

Anketler, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ülkenin doğu eyaleti Saksonya-Anhalt'ta en büyük parti olarak kalacağına işaret ediyor.

CDU, hala en güçlü olduğu Baden-Württemberg'de ise yerini Yeşillere kaptırabilir.

Rheinland-Pfalz da ise CDU son seçimlerde kıl payı ikinci olmuş, birinci sıraya Sosyal Demokratlar çıkmıştı.

Anketlere göre mülteci karşıtı AfD'ye Saksonya Anhalt'da destek yüzde 19'lara kadar çıkıyor. Eyalette yönetim, CDU ve Sosyal Demokrat koalisyonunda.

BBC Türkçe'deki habere göre, AfD'nin desteği anketlerdeki tahminler gibi çıkarsa koalisyon ortaklarının çoğunluğu sağlamak için üçüncü bir partiye ihtiyaçları olacak.

'Tavrımız değişmeyecek'

AfD, Almanya'nın 16 eyalet parlamentosundan beşine girdi. Partinin sloganları, "Sınırların güvenliğini sağlayın", "Sığınmacı kaosuna son verin."

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Cumartesi günkü açıklamasında AfD'nin alacağı oyların, hükümetin göç politikasındaki tavrını değiştirmeyeceğini söyledi.

Gabriel, "Bizim net bir duruşumuz var: İnsanlık ve dayanışma. Duruşumuzu şimdi değiştirmeyeceğiz" dedi.

Berlin'de toplanan yaklaşık 2 bin sağcı gösterici ise ellerinde Almanya bayraklarıyla Merkel'e istifa çağrısı yaptı. Kalabalık "Merkel gitmeli", "Halk biziz" sloganları attı.

Anket sonuçları, mülteci sayısının azaltılması ve Avrupa'ya geçişlerinin durdurulması için Türkiye'yle anlaşmaya çalıştığı bir dönemde Merkel'in üzerindeki baskının da artabileceğine işaret ediyor.

Hafta sonunda düzenlenecek AB zirvesi öncesi partisinin sandıktan oy kaybıyla çıkması Merkel'in de zirvede elini zayıflatabilir.