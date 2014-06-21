İlk Roman gazetesi 'Gazetem 8 Nisan' çıkıyor

Adını 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nden alan Gazetem 8 Nisan, İzmir merkezli olarak İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır’ın girişimiyle kuruldu. Amatör muhabirlik yapan gönüllü Roman çocukları ile bazı yerel gazete çalışanlarının destek verdiği Gazetem 8 Nisan ile amaçlanan, Romanlara yönelik toplumsal farkındalık yaratmak.

Turaç Top’un Al Jazeera’de yer alan haberine göre, 4’ü renkli olmak üzere 8 sayfadan oluşan, 10 bin baskıyla yayın hayatına başlayacak gazeteden elde edilecek gelir Roman çocuklarının eğitimine ayrılacak.

‘Yok sayılmak istemiyoruz’

Dertlerini ortaya koyup kamuoyu oluşturmayı amaçlayan Cıstır, gazeteyle hedeflediklerini şöyle anlatıyor:

Romanlar olarak gerçekten de yok sayıldığımızın tanığıyız, farkındayız. Ortada bir sorun var. Romanlar için toplumsal, ekonomik, sosyal alanlarda sorunlar çığ gibi. Bu sorunu biz üretmedik. Sorunlarımıza çözüm arıyoruz. O yüzden bu tür yayınlar bizim için çok kıymetli. Mütevazı bir bütçe ve bir kadroyla yola çıktık. Diğer Rom-ca adlı dergimizin gelirini bu gazetenin kuruluşuna harcadık.

Maliyetler çok yüksek. Zor şartlarda bu gazetenin ilk sayısını çıkarıyor ve devam ettireceğimize inanıyoruz. Gazetemizde Romanların sorunlarını ifade ederken, eksik uygulamaları, beklentileri, sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız. Bunun yanında genel, yerel, siyasi, kültürel haberlere de yer verip daha çok okunulabilir olmasını bekliyoruz. Sadece İzmir’de değil Ankara ve Trakya’da dağıtımlarını yapıp toplumun tüm dinamiklerinden destek beklediğimizi paylaşmak istiyoruz.

‘Sesimizi daha gür duyuracağız’

Cıstır, 9/8’lik adını verdikleri magazin sayfasını kendi içlerinden çıkan gençlerin hazırladığını, Romanların düğünlerine, mutluluk öykülerine ayırdıklarını söylüyor. Cıstır, “İstihdam, ayrımcılık, dışlanma en büyük sorunlarımız. Kimse, Romanlarla ilgili sıkıntıları öğrenmek istemiyor veya görmezden geliyor. Medya, Türkiye’de 4’üncü kuvvet. Herkese derdimizi tek tek anlatmamız mümkün olmadığı için böyle bir yolu seçtik. Türkiye’de ilk defa bir Roman gazetesi olacak. Çok iddialı değiliz ama sosyal girişimcilik aslında bu. Sesimizi bu şekilde daha gür duyurup bizlere sahip çıkılmasını bekliyoruz” diye konuştu.