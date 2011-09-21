T24 LogoT24 Logo
Magazin

İlk randevuda seks yanlış değil!

Kadınlara doğru kişiyi bulmaları için yapılan "İlk buluşmada birlikte olmayın" tavsiyesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Kadınlara doğru kişiyi bulmaları için yapılan "İlk buluşmada birlikte olmayın" tavsiyesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.


NTV'de yer alan haberde, ABD’deki Iowa Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kadınların Bay Doğru’yu bulabilmeleri için eski tavsiyelerden vazgeçmesi gerekiyor.

Günümüzde geçerliliğini yitiren tavsiyelerin en başında da “İlk buluşmada birlikte olmayın” kuralı geliyor.Araştırmanın sonuçlarına göre, ilk buluşmada sevişen çiftlerin ilişkileri daha kalıcı oluyor.


Uzmanlara göre kırılması gereken diğer klişeler ise şunlar:

- Erkekle ilk siz konuşmayın.

- Onu aramayın, telefonlarına nadiren yanıt verin.

- İkinci buluşma teklifini kabul etmeyin.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24