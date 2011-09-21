İlk randevuda seks yanlış değil!

T24 - Kadınlara doğru kişiyi bulmaları için yapılan "İlk buluşmada birlikte olmayın" tavsiyesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.





NTV'de yer alan haberde, ABD’deki Iowa Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kadınların Bay Doğru’yu bulabilmeleri için eski tavsiyelerden vazgeçmesi gerekiyor.



Günümüzde geçerliliğini yitiren tavsiyelerin en başında da “İlk buluşmada birlikte olmayın” kuralı geliyor.Araştırmanın sonuçlarına göre, ilk buluşmada sevişen çiftlerin ilişkileri daha kalıcı oluyor.





Uzmanlara göre kırılması gereken diğer klişeler ise şunlar:

- Erkekle ilk siz konuşmayın.

- Onu aramayın, telefonlarına nadiren yanıt verin.

- İkinci buluşma teklifini kabul etmeyin.