İlk randevuda asla sormamanız gereken 10 soru

The Huffington Post*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

İlk randevular çok stresli olabilir. Bazen bu stresin etkisiyle insanlar ilk defa tanıştığı bir insana normalde sormayacağı sorular sorabiliyor. ABD’nin Huffington Post'tan Kelsey Borresen, birkaç terapistle görüşüp, ilk randevularda asla sormamanız gereken soruları öğrendi.

1- Bir önceki ilişkin neden bitti?

Psikolog Samantha Rodman karşınızdaki kişinin geçmişteki aşk hayatı hakkında soru sormanızı tavsiye etmiyor. Unutmayın: bu bir randevu, bir sorgu değil.

“Bu karşınızdakinin beklemediği bir soru olabilir onu yargıladığınızı hissettirebilir. Geçmiş ilişkileri hakkında soru sormadan önce bağlantı kurmayı bekleyin’’

Gecenizi neşeli geçirmeniz önemli, hüzünlü hatıralar neşenizi kaçırabilir. Bir başka psikolog Gina Delucca konuyla ilgili olarak ‘’Gerçekten gecenizi eski sevgililerinizden şikayet ederek mi geçirmek istiyorsunuz diye soruyor.

2- Nasıl hala yalnızsın?

Bu soru ilk bakışta zararsız görünebilir ancak karşınızdakinin bunu pozitif algılama ihtimali çok düşük. Bu soruyu ‘’sen mükemmel birisin, nasıl ilişkin yok” anlamında soruyorsanız bile karşınızdaki bunu yanlış anlayabilir. Psikolog Delucca’ya göre bu soruyu iltifat etmek için bile sormamalısınız.

3- ‘’Gerçekten nerelisin?”

Karşınızdaki kişi nereli olduğunu söylediğinde “hayır gerçekten nerelisin” diye sormak ona buraya ait olmadığını hissettirebilir.

4- Daha önce kaç kişiyle birlikte oldun?

Birinin daha önce kaç kişiyle birlikte olduğu kendisi dışında kimseyi ilgilendirmez. Karşınızdakinin daha önce çok partneri olmuş olsa da hiç olmamış olsa da bu soru onu rahatsız hissettirecek ve gecenin geri kalanı boyunca kendini savunmaya almasına neden olacaktır.

Aile terapisti Danny Gibson bu sorunun “yersiz ve fazla özel” olduğunu söylüyor ve ekliyor “Karşınızdaki yargılandığını hissedebilir. Gibson ilk randevuda genel olarak cinsel içerikli sorulardan kaçınmanız gerektiğini söylüyor.

5- Ne kadar para kazanıyorsun?

İlk buluşmada kariyerleriniz bir sohbet noktası olabilir ancak karşınızdakine maaşını sormak tahminen onu rahatsız edecektir.

Psikiyatrist Tina Tessina ilk randevunuzda karşınızdakinin işine ilgi göstermenizi ancak maaşıyla ilgili soru sormamanızı öneriyor; ‘’Randevunuz fırsatçı olduğunuzu düşünebilir”

İyi niyetle soruyor olsanız bile randevunuz farklı öncelikleriniz olduğunu düşünebilir. “Karşınızdaki ondan hoşlandığınızı hissetmek ister, cüzdanından değil”.

6- “Sence bu ilişki nereye gidiyor?”

Eğer randevunuz iyi gidiyorsa karşınızdaki ile görüşmeye devam etmeniz çok doğal ancak ilk randevuda gelecek hakkında sorular sormak erken olabilir: daha birbirinizi pek tanımıyorsunuz bile. Gibson’ın dediğine göre karşınızdaki “fevri ve umutsuz” biri olduğunuzu düşünebilir?

7- En utandığın anın nedir?

“Kimse ilk randevuda en utandığı anısından bahsetmek istemez” diyor Smith. Randevunuz iyi gidiyorsa sohbetiniz daha kişiselleşebilir ancak soracağınız bu soru karşınızdakini bir anda rahatsız edebilir. Siz çok utandığınız bir anıyı rahatça paylaşabilirken o böyle bir kişiliğe sahip olmayabilir.

8- Çocuk istiyor musun?

Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, çocuk sahibi olmak istemeyen biriyle zaman harcamamak istemeniz çok normal ancak Tessina’ya göre birbirinizi tanımazken bu konuyu açmanız karşınızdakini itebilir, ona göre bu konuyu ancak karşınızdaki açarsa dile getirmelisiniz.

9- Beni çekici buluyor musun?

“Beni beğeniyor musun?” “Sence ben seksi miyim?” gibi sorular ilk randevuda çok kötü bir izlenim yaratabilir. Seks terapisti Janet Brito’nun dediğine göre bu tür sorular karşınızdakine kendinize güvenmediğinizi düşündürebilir.

10- “Seksi arkadaşın da kim?”

Diyelim ki randevunuzun resimlerine bakarken bir arkadaşı dikkatinizi çekti, bunu ona söylemenize cidden gerek var mı? Bu tür söylemler ona kendini arkadaşına nazaran daha az çekici bulduğunuzu hissettirebilir.

The Huffington Post'ta yer alan haberin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz