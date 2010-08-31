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Dünya

İLK PARTİ 12 BİN YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞ ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 15:22

-İLK PARTİ 12 BİN YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Bilim adamları, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bir mağarada, yaklaşık 12 bin yıl önce düzenlenen bir partinin izlerine rastladı. İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, "Hilazon Tachtit"  mağarasında on yıllık bir arkeolojik kazının ardından bulunan kalıntılar, yüzlerce kilo et sunulan partiye, 35-40 kişinin davetli olduğunu ortaya koydu. Connecticut Üniversitesinden arkeolog Natalie Munro ve Kudüs Üniversitesinden arkeolog Leore Grosman tarafından yeniden canlandırılan partinin düzenlenme amacı ise pek de o kadar eğlenceli değil: O çağa göre oldukça yaşlı sayılabilecek, büyük olasılıkla köyün "şaman"ı olan bir kadının gömülmesi, yani bir veda partisi. Munro ve Grosman, Pnas dergisinde yayımlanan makalelerinde, partilerin daha o çağda bile, bireyler arasındaki ilişkileri pekiştirmek, değişik insan topluluklarıyla kaynaşmak ve derinden derine değişmekte olan bir toplumun stresini azaltmaya hizmet ettiğini söyledi.  Her bireyin o zamana kadar sahip olduğu geniş yaşam alanının daralmaya, yani nüfus yoğunluğunun artmaya başlamasıyla köy hayatının, insanlar arasındaki işbirliğini git gide daha önemli kıldığı belirtilen makalede, toplumların, asla bitmeyecek bir karmaşıklığa ve tabakalaşmaya doğru giden yolculuklarına böylece başladıkları kaydedildi.

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