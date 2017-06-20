İlk 'özerk' üniversite kuruluyor; mütevelli heyetini Erdoğan atayacak, Sayıştay denetleyemeyecek!

Türkiye'de YÖK'ten bağımsız ve Sayıştay'dan muaf olarak kurulacak ilk üniversite olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.

Japonya ile yapılan ikili anlaşma neticesinde ‘özel statülü devlet üniversitesi’ olarak YÖK Yasası’ndan muaf tutulan üniversite, kendi akademik kadrolarının statüsünü Cumhurbaşkanı’nın atadığı mütevelli heyeti belirleyecek, YÖK ve Sayıştay tarafından denetlenemeyecek.

Sinop’ta nükleer santral kurulması görüşmeleri sırasında 2013’te ortaya çıkan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi projesine ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi. Japon hükümeti ile yapılan anlaşma ile temellendirilen üniversite, Türk akademisinde bir ilk olarak YÖK’ten bağımsız olarak kurumsallaşacak.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Türkiye’nin her yıl bütçeden pay ayırmayı taahhüt ettiği üniversite, Sayıştay tarafından da denetlenemeyecek.

Bir diğer ilk olarak Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecek ‘devlet üniversitesi’nin 11 kişilik konseyinin 6’sını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4’ünü ise Japon hükümeti belirleyecek. Rektör ise YÖK tarafından değil, ‘Konsey’ tarafından önerilecek adaylar arasından Erdoğan tarafından atanacak. Üniversite kanun kapsamında kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından yönetilecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘uluslararası anlaşmayla Türk ve Japon üniversiteleri sistemlerinin dışında’ olduğunu vurguladığı Türk-Japon üniversitesinin eğitim dili de yüzde 100 İngilizce olacak. ‘Özel statülü devlet üniversitesi’ olarak kurulan üniversitenin YÖK’ten muaf olmasına yönelik eleştirileri Yılmaz’ın TBMM Eğitim Komisyonu’nda ‘özgürlük ortamını sağlamak için’ diyerek savunması dikkat çekti.

800 dönüm orman

İstanbul Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesine kurulması planlanan üniversite için 1600 dönüm arazi tahsis edildi.

Yaklaşık 800 dönümünün ormanlık olduğu belirtilen arazi için TBMM komisyonunda yapılan görüşmede CHP’li üyelerin “Orman vasfındaki arazi üzerine herhangi bir imar ve yapılaşma yapılamayacaktır” ifadelerinin eklenmesi ise AKP’li üyeler tarafından reddedildi.

Yasa ise 1600 dönüm içinde yer alan orman vasıflılar dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın bedelsiz olarak tahsis edildi.