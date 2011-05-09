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Politika

İLK OYLAR YARIN ATILACAK İSTANBUL (A.A)

09 Mayıs 2011 23:26

-İLK OYLAR YARIN ATILACAK İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin milletvekili genel seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gidiş ve geliş katında genel seçimlerde oy verme işlemleri için hazırlıklar tamamlandı. Dış Hatlar terminali gidiş katı gümrüklü sahaya 6, geliş katı gümrüklü sahaya da 9 olmak üzere toplam 15 adet şeffaf oy sandığı yerleştirildi. Ayrıca oy kullanma işlemi için kapalı kabinler hazırlandı.   Bakırköy ilçe seçim kurulu yetkilileri, yapılan hazırlıkları yerinde denetlerken, oy kullanma işleminin yarın saat 08.00'de başlayacağını bildirdi.   Atatürk Havalimanı'nda oy kullanılacak 34 gün boyunca 320'ye yakın görevli 3 vardiya halinde çalışacak. Sandıklarda 24 saat oy kullanılabilecek. Oy kullanma işlemi 12 Haziran günü seçim bitene kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı ve diğer sınır kapılarında, yurtdışında yaşayan vatandaşlardan yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türk pasaportunu ibraz eden vatandaşlar giriş ve çıkış yaparken oy kullanabilecek.

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