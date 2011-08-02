-İLK ORUCU İFTAR ÇADIRINDA AÇTILAR ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Çoğu dar gelirli, bir kısmı evine yetişemeyen bir kısmı da değişik bir ramazan başlangıcı yapmak isteyen başkentliler, ramazanın ilk iftar yemeğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırlarında yedi. Değişik nedenlerle ramazanın ilk iftarını Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin 26 noktasına kurulan 28 çadırda yapan başkentliler, oruçlarını yayla çorbası, pirinç pilavı, tas kebabı ve tel kadayıf ile açtı. Orucun açılacağını müjdeleyen akşam ezanından saatler önce, çadırın önünde beklemeye başlayanlar, ezanın okunmasına yaklaşık yarım saat kala içeriye alınmaya başlandı. Vatandaşlar, çadırın girişine kurulan tezgahtan yemeklerini alarak, masalarına oturup ezanın okunmasını bekledi. Orucunu açmak için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin avlusunda kurulan iftar çadırını tercih eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye yetkilileri, yoğunluğu azaltmak için çadırın yanında, dışarıya da masa ve sandalye koyarak, vatandaşların rahat bir ortamda orucunu açmasını sağladı. Caminin avlusunda 4 ayrı noktaya kurulan tezgahlarda yemeklerini tabldotlarda alan vatandaşlardan, yer bulanlar çadırda veya dışarıdaki masalarda, yer bulamayanlar ise çevredeki bankların veya kaldırımların üstünde, yemeklerini yedi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, hazırlanan mönüyü de beğendiklerini söyledi. Orucunu açmak için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin avlusuna kimi yalnız, kimi ailesiyle gelenler, hizmetin her yıl devam etmesini istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, AA muhabirine, çadırlarda her gün en az 4 çeşit yemek verileceğini, günlük yaklaşık 13 bin 500 kişi olmak üzere, ramazan ayı boyunca toplam 375 bin civarında vatandaşın çadırlardan yararlanmasını beklediklerini söyledi.