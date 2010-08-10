İlk oruç yarın tutulacak

T24 - “11 Ayın Sultanı” olarak bilinen ramazan ayı yarın başlıyor. Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam, ilk sahur bu gece yarısı. İlk iftar ise yarın akşam açılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, ramazan hizmetleri konusunda il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderdi. Buna göre, ramazan boyunca sabah ezanları Diyanet Takvimi’nde gösterilen imsak vakitlerinde ve her camide aynı anda okutulacak. Müftülükler, ramazana özel vaaz ve irşat programı hazırlayacak.

Oruç süresi 16 saat

Merkezi konumdaki bazı camiler, merkezi vaaz sisteminden ayrılacak. İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, eğitim merkezi öğretmenleri, imam-hatip öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, vaiz ve liyakat sahibi imam hatiplerin bu camilerde vaaz vermeleri sağlanacak. Vaazların zamanında başlaması ve ezan vaktinde bitirilmesi konusunda gerekli dikkat gösterilecek. Ağustos ayına denk gelen ramazanda, oruçlu geçen süre 16 saate yaklaşacak. Ramazanda ilk gün oruçlu geçen süre Ankara’da 15 saat 50 dakika, İstanbul’da 15 saat 57 dakika, İzmir’de 15 saat 40 dakika, Hakkâri’de 15 saat 36 dakika, Çanakkale’de ise 15 saat 52 dakika olacak.

İlk iftar saatleri

Ramazanda ilk iftar Ankara’da saat 20.01’de, İstanbul’da saat 20.18’de, İzmir’de saat 20.20’de, Çanakkalede 20.27’de, Hakkâri’de ise saat 19.12’de açılacak. İstanbul’da ilk imsak 04.21, Ankara’da 03.55, İzmir’de 04.24, Çanakkale’de 04.20, Hakkâri‘de ise 03.21’de.

İstanbul’da 94 camide her gün iftar

İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, 34 ilçede 77 camide 146 görevli tarafından teravih namazlarının hatimle kıldırılacağını, kent genelinde 94 camide de her akşam iftar yemeği verileceğini bildirdi. Çağrıcı, Müftülüğün ‘0212 526 16 80’’ numaralı telefonu ve ‘www.dinisorular@istanbulmuftulugu. gov.tr’’ e-posta adresine ulaşılarak, erkek veya kadın fetva uzmanlarından sorulara cevap alınabileceğini duyurdu.