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Yaşam

İlk organ naklini gerçekleştiren doktor öldü

Tekniği sayesinde yalnızca ABD'de yüzlerce organ naklinin gerçekleşmesine yardımcı olan doktor yaşamını yitirdi

27 Kasım 2012 14:31

İnsan üzerinde ilk başarılı organ naklini gerçekleştiren Amerikalı cerrah Joseph Murray 93 yaşında hayatını kaybetti.

Aralık 1954'te ikiz kardeşlerden birinden aldığı böbreği diğerine nakledip tıp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek yeni bir çığır açan Nobel ödülü sahibi Murray, yaklaşık 60 yıl önce organ naklini gerçekleştirdiği Boston Hastanesi'nde öldü.

Hastane sözcüsü Tom Langford Associated Press gazetesine yaptığı açıklamada, Murray'in Perşembe günü Boston'daki evinde inme geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İnsana yapılan ilk organ naklini 23 yaşındaki Ronald Herrick'in sağlıklı böbreğinin, böbrek yetmezliği çeken ikiz kardeşi Richard'a naklederek gerçekleştiren Murray ve ekibi, ilk başarılı organ nakli denemelerini köpeklere böbrek nakli ile gerçekleştirdi.

Murray'in tekniği ile yalnızca ABD'de yüzbinlerce organ nakli gerçekleşti; bu konudaki etik tartışma ise hâlâ devam ediyor.

Dini inançları kuvvetli olan Dr Murray 2001'de Harvard Üniversitesi gazetesine verdiği bir demeçte "Meslek bir duadır ve her güne mesleğime, yaptıklarımı yaradana adayarak başlıyorum" demişti.

1962'de bağışıklık sistemini bastıran yeni ilaçların bulunmasıyla Murray, aralarında akrabalık bağı bulunmayan iki kişi arasındaki ilk başarılı organ naklini yaptı. (BBCTürkçe)

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