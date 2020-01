İlk Öpücük filminin galası Köln'de yapıldı

Hakan Aytaş, Köln, 21 Ekim, (DHA)- Almanya\'nın Köln kentinde, “İlk Öpücük” filminin Avrupa galası yapıldı. Cinedom\'da yapılan ve büyük ilgi gören galaya filmin başrol oyuncuları Özge Gürel ile Murat Yıldırım\'ın yanı sıra oyuncu Hayrettin Karaoğuz ve Yapımcı Şebnem Aşkın katıldı. Yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Çağlar Yurt\'un yaptığı filmi, seyircilerle birlikte izleyen oyuncular daha sonra beyaz perde önünde hayranlarının sorularını yanıtladılar. Kölnlü sinemaseverler, oyuncular Murat Yıldırım, Özge Gürel ve Hayrettin Karaoğuz\'a büyük ilgi gösterdiler.

Dünyayı sevgi için emek verenler kurtaracak

Başrol oyuncusu Murat Yıldırım, salonda ve gecenin sonunda düzenlenen basın toplantısında İlk Öpücük hakkında şu yorumları yaptı: “Ben kendi adıma bu filmi çok seviyor ve samimi buluyorum. Anlattığı şey çok değerli bir kere, fikri değerli. Sevgi için emek veren insanların olması gerçekten dünyayı kurtaracak şey olsa gerek. Umarım çok insan da izler ve sever. Filmdeki tek hedef benim için, filmi izleyen herkesin memnun ayrılması. Önyargılı izleyenlerin bile filmden memnun kaldıklarını gördüm. Bazı sahneleri güldüren bazı sahneleri hüzünlendiren güzel bir film oldu.”

İzleyenler aşka dair umutlanacaklar

Kadın başrol oyuncusu Özge Gürel ise, “Seyircilerin kesinlikle eğleneceklerini ve aşka dair yeniden umut etmeye başlayacaklarını söyleyebilirim. Yani kesinlikle mutlu çıkacaklar. Bu da çok önemli bir şey bence bir filmden beklentiler listesinde” diye konuştu. Gürel gerçek aşka inandığını da ifade etti. Oyuncu Hayrettin Karaoğuz, Köln\'deki galada sempatik tavırlarıyla beğeni topladı Karaoğuz, “En başta söyleyim, normalde öyle değilim. Öyle kıyafetler giymiyorum, gördüğünüz gibi normal giyinmeye çalışıyorum. \'Biz çok samimi bir film yaptık\' klişesi bu film için hakikaten doğru. İnsanlar da bu filmi ilgiyle izleyecektir. İçinde romantizm var, komedi var, ilginçlik var, absürtlük var. Bugün vizyona girdik, hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Filmin konusu

Veteriner olan Hakan kadınlarla tek gecelik ilişkiler yaşayan çapkın biridir. Ancak Hakan, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar’a ilk görüşte aşık olur. Ancak Bahar, geçirdiği bir trafik kazasından ötürü gün içinde yaşadıklarını gece unutmakta bir gün sonra hiçbir şey hatırlamamaktadır. Her gün aynı güne uyanıp oradan devam etmektedir. Hakan, bu durumuna rağmen Bahar’a her geçen gün biraz daha bağlanır. Her sabah bir önceki günü unutan Bahar’ı kendisine her gün yeniden aşık etmek zorunda kalır.

Görüntü dökümü:

-Oyuncuların kırmızı halıya gelişi

-Salonda fimin izlenmesi

-Salonda izleyicilerle sohbet

-Basın toplantısı