İlk onlar '2011'e merhaba" dedi

T24 - Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Kiribati 2011'e ilk "merhaba" diyen ülke oldu. Kiribati'yi coşkulu kutlamalara sahne olan Yeni Zelanda izledi.



Onlar 2011'e çoktan girdi - FOTO GALERİ







Dünya, yeni yıl çoşkusunu yaşıyor. Yeni Zelanda 2011'e "merhaba" diyen ilk ülkelerden biri oldu.

Coğrafi konumu nedeniyle, Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Kiribati, yeni yıla giren ilk ülke oldu.

Ardından, Yeni Zelanda yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Wellington, Oakland ve diğer büyük kentlerde kutlamalar yapıldı.

Yeni Zelanda'yı, Avustralya takip edecek. Kutlamaların adresi, her yıl olduğu gibi Sydney kenti olacak.

Avustralya'yı Japonya, Tayvan ve Çin izleyecek.

Ardından Rusya, yeni yılı karşılayacak.

Yunanistan, Ukrayna, Finlandiya, Mısır ve Güney Afrika yeni yıla Türkiye ile birlikte girecek.

Avrupa'nın pek çok ülkesi Türkiye'den 1 saat, İngiltere ise 2 saat sonra 2011'e merhaba diyecek.

Türkiye saatiyle 07.00'de yeni yıla girecek olan New York'taki kutlamaların merkeziyse, Times Meydanı olacak.



