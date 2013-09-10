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Ekonomi

İlk nükleercilere 3 bin dolar maaş

Akkuyu NGS Projesi'nin en yüksek inşaat döneminde 12 bin 500, işletme aşamasında ise yaklaşık 4 bin kişinin istihdamı söz konusu olacak

10 Eylül 2013 14:54

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin en yüksek inşaat döneminde 12 bin 500, işletme aşamasında ise yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilecek. Doğrudan yaratılan iş imkanlarının ekonomide ikincil gelişmelere neden olacağından hareketle toplam 15 bin civarında iş pozisyonu yaratılması bekleniyor.
Akkuyu NGS inşaat personelinin ortalama aylık maaşının 1500 dolar civarında olacağını tahmin ediliyor. İnşaatın en yoğun olduğu dönemde 12 bin 500 kişi çalışacağı hesabı ile iş gücü geliri üzerindeki etkinin yaklaşık 225 milyon dolar olacağı hesaplanıyor.
Santralin işletme personelinin ortalama aylık maaşının ise 3 bin dolar civarında olacağı öngörülüyor. Bu varsayım, işletme süresince çalışacak yaklaşık 4 bin kişilik personelin Türkiye'de çalışanlardan oluşacağı ve büyük kısmının ülkede harcanacağı varsayıldığında 144 milyon dolar üzerinde doğrudan yıllık iş gücü geliri yaratılması planlanıyor.
İşletme personelinin konaklaması için proje sahasının dışında kalan ancak hemen bitişiğine 4 bin 500 kişi kapasiteli bir yaşam merkezi kurulacak. Yaşam merkezi, yerli malzeme ve iş gücü ile enerji tasarruflu olarak yapılacak.

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