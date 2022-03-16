İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'den ilk fragman

Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'in ilk fragmanı yayınlandı.

Başrolünde başrolünde Iman Vellani'nin yer aldığı, 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı genç Kamala Khan’ın macerasını anlatan dizi, 6 Haziran'da Disney Plus'ta ekrana gelecek.

Bad Boys for Life filminin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah ise dizinin yönetmenliğini yapacak. Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor. Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak.