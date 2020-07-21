İlk mitinginde gözyaşlarına boğulan Kanye West: Kim Kardashian bir doktorla gelip beni kilitlemek istiyor; 'Get Out' filmi benim hakkımda

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ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, ilk mitinginden sonra eşi Kim Kardashian'ın kendisini "kilit altına almaya çalıştığını" iddia etti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan West, "Kim, çocuğumun hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni 'Get Out' filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming'e gelmeye çalıştı" yazdı.

West, attığı bir başka tweette de Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve sevgilisinin de "kendisini kilitlemeye çalıştığını" ifade etti.

"Herkes 'Get Out' filminin benim hakkımda olduğunu biliyor" yazan West, "Mandela gibi kilitlenirsem nedenini hepiniz bileceksiniz" ifadelerini kullandı.

West, bir süre sonra bu paylaşımları sildi.

Türkçeye 'Kapan' diye çevrilen 'Get Out' filmi, beyaz sevgilisinin ailesiyle tanışmak üzere küçük bir kasabaya giden siyah vatandaş Chris'in hikayesini anlatıyordu. Kasabadaki siyah vatandaşlar şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyordu.

West, pazar günü seçim kampanyasının ilk mitingini düzenledi. Mitingde kürtajdan bahseden West, "Neredeyse kızımı öldürüyordum! Neredeyse kızımı öldürüyordum" diye bağırdı ve eşi Kim Kardashian'ın büyük çocukları North'a hamileyken kürtaj yaptırmasını istediğini aktardı. Konuşması sırasında sıkça İncil'e göndermede bulunan, bir noktada, "Babam beni aldırtmak istemiş. Hayatımı annem kurtarmış. Babam çok meşgul olduğu için bir Kanye West olmayacaktı" diyerek ağlamaya başladı.