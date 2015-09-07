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Spor

İlk maçta İtalya'yı deviren Türkiye, İspanya'dan fark yedi: 104-77

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'yı 89-87 mağlup etmişti

07 Eylül 2015 02:50

Eurobasket’in galasında İtalya'yı 89-87 mağlup eden Basketbol A Milli Takımı,  İspanya'dan fark yedi.  B Grubu’nda ilk 3’ü hedefleyen Türkiye, İspanya'ya 104-77 yenilmesinin ardından  Almanya maçına odaklandı.

SALON: Mercedes-Benz Arena

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan ***), Saso Petek (Slovenya ***), Milos Koljensic (Karadağ ***)

1. PERİYOT: 18-24

DEVRE: 38-54

3. PERİYOT: 56-81

TÜRKİYE: Kartal (**) 3, Sinan (*) 2, Cedi (**) 9, Barış (**) 7, Ersan (**) 15, Semih (*) 2, Melih (**) 12, Oğuz (*) 6, FURKAN KORKMAZ (*) 2, Dixon (*) 5, Göksenin (**) 12, Furkan Aldemir (*) 2

İSPANYA: Pau Gasol (****) 21, Fernandez (***) 10, Rodriguez (***) 14, Hernangomez (***) 11, Ribas (**) 8, Reyes (***) 12, Claver (*), San Emeriterio (***) 10, Llull (***) 9, Aguilar (*), Mirotic (***) 9, Vives (*)

 

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