12 Dev Adam ilk sınavı başarıyla verdi: Türkiye 89 - İtalya 87

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk sınavında, İtalya'yı 89-87 mağlup etti. İlk iki çeyrekte 12 Dev Adam'ın bariz üstünlüğüyle geçen maç, son dakikalarda şiddetli bir çekişmeye sahne oldu. İtalyan ekip, bitime 7.9 saniye kala farkı 1 sayıya indirse de, galibiyet milli takımımızın oldu.

İlk çeyreğin en etkili isimlerinden biri Ersan olurken, milli takımımız 1. periyodu 13-26 önde tamamladı. İkinci yarıda İtalya aradaki farkı kapatmaya çalışsa da, 12 Dev Adam buna izin vermedi ve ilk yarı 42-51 sona erdi.

Soyunma odasına 9 sayı geride gien İtalyan takımı, üçüncü periyoda baskılı başladı. Türkiye'nin yaşadığı faul problemleri sayesinde İtalya farkı 3 sayıya kadar düşürse de, 3. periyot 61-66 sona erdi.

İtalya Milli Takımı, son periyoda da baskılı başladı. Millileri zorlayan ekip, maçın bitimine saniyeler kala farkı 1 sayıya kadar indirse de, Semih Erden son dakikada gittiği faul çizgisinden 1 sayıyla döndü ve maç 87-89 sona erdi.

3. Periyot: 61-66

2. Periyot: 42-51

1. Periyot: 13-26

Takımlar sahaya şu ilk 5'lerle çıktı:

Türkiye: Sinan, Cedi, Ersan, Semih, Ali Muhammed

İtalya: Belinelli, Gentile, Gallianari, Cusin, Cinciarini

Gruptaki diğer karşılaşmalarda, Sırbistan hem grubun hem de turnuvanın favorisi olarak gösterilen İspanya'yı 80-70 gibi bir skorla mağlup etmeyi başarırken, Almanya İzlanda'yı 71-65'le geçti.