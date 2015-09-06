T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam ilk sınavı başarıyla verdi: Türkiye 89 - İtalya 87

Maçın ilk yarısı 42-51 sona erdi

06 Eylül 2015 02:01

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk sınavında, İtalya'yı 89-87 mağlup etti. İlk iki çeyrekte 12 Dev Adam'ın bariz üstünlüğüyle geçen maç, son dakikalarda şiddetli bir çekişmeye sahne oldu. İtalyan ekip, bitime 7.9 saniye kala farkı 1 sayıya indirse de, galibiyet milli takımımızın oldu.

İlk çeyreğin en etkili isimlerinden biri Ersan olurken, milli takımımız 1. periyodu 13-26 önde tamamladı. İkinci yarıda İtalya aradaki farkı kapatmaya çalışsa da, 12 Dev Adam buna izin vermedi ve ilk yarı 42-51 sona erdi.

Soyunma odasına 9 sayı geride gien İtalyan takımı, üçüncü periyoda baskılı başladı. Türkiye'nin yaşadığı faul problemleri sayesinde İtalya farkı 3 sayıya kadar düşürse de, 3. periyot 61-66 sona erdi.

İtalya Milli Takımı, son periyoda da baskılı başladı. Millileri zorlayan ekip, maçın bitimine saniyeler kala farkı 1 sayıya kadar indirse de, Semih Erden son dakikada gittiği faul çizgisinden 1 sayıyla döndü ve maç 87-89 sona erdi.

3. Periyot: 61-66
2. Periyot: 42-51
1. Periyot: 13-26

Takımlar sahaya şu ilk 5'lerle çıktı:

Türkiye: Sinan, Cedi, Ersan, Semih, Ali Muhammed
İtalya: Belinelli, Gentile, Gallianari, Cusin, Cinciarini

Gruptaki diğer karşılaşmalarda, Sırbistan hem grubun hem de turnuvanın favorisi olarak gösterilen İspanya'yı 80-70 gibi bir skorla mağlup etmeyi başarırken, Almanya İzlanda'yı 71-65'le geçti.

ETİKETLER

basketbolavrupa şampiyonası12 dev adama milli basketbol takımı

İlgili Haberler

12 Dev Adam bu gece sahaya çıkıyor; ilk rakip İtalya

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası bu akşam başlıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24