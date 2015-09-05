12 Dev Adam bu gece sahaya çıkıyor; ilk rakip İtalya

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'daki ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Saat 10’da başlayacak mücadele ntv.com.tr ve NTV Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, Almanya, İspanya, İtalya, İzlanda ve Sırbistan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.

Fikstür

1. Maç: İtalya-Türkiye, 5 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

2. Maç: Türkiye-İspanya, 6 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

3. Maç: Almanya- Türkiye, 8 Eylül 2015, 18.45 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

4. Maç: Türkiye -Sırbistan, 9 Eylül 2015, 15.30 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

5. Maç: Türkiye-İzlanda, 10 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

Kadro belli oldu

FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam belli oldu.

Şampiyona hazırlıklarına 20 Temmuz’da başlayan Ay yıldızlı ekibimiz uzun bir hazırlık dönemi sonrasında çalışmalarını tamamlarken şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu.

13 sporcu ile çalışmalarına devam eden A Milli Takım’da son olarak Birkan Batuk kadrodan çıkartılarak 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu belirlendi.

A Milli Takımımızın oyuncu kadrosu şu şekilde:

Cedi Osman - Anadolu Efes

Furkan Korkmaz - Anadolu Efes

Kartal Özmızrak - Beşiktaş

Oğuz Savaş - Darüşşafaka Doğuş

Semih Erden - Darüşşafaka Doğuş

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe

Bobby Dixon - Fenerbahçe

Barış Hersek - Fenerbahçe

Sinan Güler - Galatasaray

Göksenin Köksal - Galatasaray

Ersan İlyasova - Detroıt Pıstons

Furkan Aldemir - Philadelphia 76 Ers

‘Galibiyetle başlamak önemli’

Ergin Ataman, EuroBasket 2015'e galibiyete başlamanın, hem moral hem de puanlama açısından önemine değindi.

Ataman, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekçi bakıldığında aynı grupta yer aldıkları İspanya ve Sırbistan'ın turnuvanın en güçlü kadrolarına sahip olduğunu belirterek, "İspanya ve Sırbistan şampiyonluğun çok ciddi adayları. Biz de ilk 3'ün içinde yer almak için tabii ki direkt rakiplerimizden Almanya ve İtalya'dan birini yenerek başlarsak bu avantaj olur. Öyle bir gruptayız ki 5 takım da birbirini yenebilecek güçte. Sürprizler de olabilir. Bu yüzden galibiyetle başlamak, hem moral hem de puanlama açısından çok önemli. İtalyan gazetelerinde okuyorum, onlar da aynı şeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda

Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı ise olimpiyatlarda oynadı.

1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda

12 Dev Adam tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü maçında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetine Libya karşısında ulaştı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Beraberlik

12 Dev Adam'ın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı.