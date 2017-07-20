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Spor

İlk maçta gol atan Ghoddos: Biz iyi bir aileyiz; Galatasaray’ı yeneceğiz

"Taktiğimize ve düşüncelerimize inanıyoruz; Galatasaray'da baskı var"

20 Temmuz 2017 15:05

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 2-0 yenildiği maçta gollerin birini kaydeden, diğer golün de asistini yapan Östersunds'un forveti Saman Ghoddos, bugün oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a karşı yine kazanacaklarını söyleyen Ghoddos, bugünkü maçta da gol atmak istediğini vurguladı.

23 yaşındaki İran asıllı İsveçli golcü, maç öncesi şöyle konuştu:

“Galatasaray’a karşı yine kazanacağız. İlk maçtan sonra iki gün attığım golü izledim. Şimdi İstanbul’da oynayacağımız maçta da gol atmak istiyorum. Ancak en önemlisi elbette kazanmamız, bunu istiyorum. Kesinlikle gergin değilim. Brwa Nouri (takım arkadaşı) defalarca İstanbul’a gelmiş. Bu kez burada gezi için değil, maçı kazanmak için bulunuyoruz. Galatasaray, bize karşı baskılı oynamaya çalışacaktır"

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"Biz iyi bir aileyiz; Galatasaray'da baskı var"

"İlk maçtan daha iyi olduklarını göstermek isteyecekler. Cesur olmalıyız. Topu ayağımızda tutarak cesaretimizi göstermeliyiz. O zaman hayal kırıklığına uğrayacaklardır"

"Taktiğimize ve düşüncelerimize inanıyoruz. Başarı getirdiğini gördük. Biz iyi bir aileyiz. İlk maç cesurduk ama şimdi daha da cesuruz. Galatasaray baskı altında ve bunu avantaja çevirmeliyiz. Üzerlerinde baskı var ve kazanmaları gerekiyor."

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