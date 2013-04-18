İlk maç Sivasspor'un

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesi az da olsa bir avantaj elde etti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşmanın ilk bölümünde düşük bir tempo vardı. Ev sahibi Sivasspor daha fazla hücumu düşünse de Trabzonspor, rakibine pozisyon şansı tanımadı. İki takım da devre sonuna kadar duran toplarla etkili olmaya çalıştı ancak önemli bir tehlike üretemedi. Devrenin son bölümünde ise ev sahibi Sivasspor, Trabzonspor karşısında baskı kurmayı başardı. 43'te ilk ciddi denemeyi yapan Erman Kılıç, kaleci Tolga Zengin'i geçemedi.



Bu pozisyondan 1 dakika sonra ev sahibinin golü geldi. Trabzonspor yarı sahasının sol tarafında topla buluşan Aatif Chahechouhe, rakiplerini geçerek çok sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra büyük moral kazanan Sivasspor, ilk yarının duraklama dakikalarında ikinci gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya çok iyi yükselen Eneramo'nun kafa vuruşunu, son anda Tolga çıkardı.

Mücadelenin ikinci yarısı daha hareketli başladı. Beraberlik için Sivasspor kalesinde pozisyon arayan Trabzonspor, savunmasında da zaman zaman boşluklar verdi. 52'de bu Ziya Erdal'ın pasıyla hareketlenen Grosicki, dar açıdan sert vurdu ancak yan ağlara takıldı.

Trabzonspor ikinci yarıdaki ilk net pozisyonunu Mustafa Yumlu ile yakaladı. 65'te kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Mustafa Yumlu, çok müsait durumda kafayı vurdu ama üstten auta yolladı.

Dakikalar ilerledikçe kontra atakla pozisyon kovalayan ev sahibi, 76'da farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Aatif Chahechouhe, kendisi indirdiği topla hareketlendi ve Erman Kılıç'ın önüne bıraktı. Erman da müsait durumda çok düzgün vurdu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Farkı 2'ye çıkaran Sivasspor, gol aramaya devam etti. 79'da günün başarılı isimlerinden Eneramo'nun uzak mesafeden beklenmedik şutunu son anda Tolga Zengin kornere çeldi.

Maçın duraklama anlarında ise Trabzonspor'un golü geldi. Ceza sahası yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sapara, çok sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve az da olsa bir avantaj elde etti.