“İlk laik şeytandır, dünyada ne kadar hırsız, p... varsa laiktir” diyen müdür açığa alındı

Nevşehir'de sosyal paylaşım sitesinden laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine hilafetin getirileceğini savunduğu iddia edilen orta okul müdürü İskender Çınar açığa alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Merkez Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar soruşturma kapsamında açığa alındı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Sezel ise soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta sosyal paylaşımlarında laiklere hakaret ettiği iddia edilen müdüre tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, bu kişinin açığa alınmasının toplumun yüreğine su serptiğini dile getirdi. Uğur, "Söz konusu müdür yaptıklarının cezasını ödeyecek ve bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır" şeklinde konuştu.

CHP'den suç duyurusu

Açığa alınan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü hakkında CHP İl Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı bugün ziyaret eden ve soruşturma ile ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı olarak nitelendirdiği öğretmenin açığa alındığını söyledi. Gülmez, şöyle dedi:

"Nevşehir Eğitim-Bir-Sen şube başkan yardımcısı, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü, provokatör İskender Çınar girişimlerimiz sonucunda açığa alınmış, soruşturma yapmak üzere il milli eğitim müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."