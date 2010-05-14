İlk kuşlar uçamıyormuş!

T24- Evrim zinicirinde bilinen en eski kuş türlerinin uçamadığına ilişkin yeni kanıtlar bulundu. Bu kuşların bügünkü kuşlar kadar çok tüye sahip olabildiği, ancak telek yapısının yeterince güçlü olmadığı belirtildi.



Manchester ve Dublin üniversitelerinden bilimcilerin çalışmalarından elde edilen bilgilere göre Confuciusornis ve Archaeopteryx fosiilerinden alınan tüy örnekleri bu kuşların uçamadığını gösteriyor. Bunun nedeniyse tüylerin gövde kısımlarının yeterince güçlü olmaması.



Science dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, bu kuşların en fazla iki yakın ağaç arasında süzülebildiği veya alçak irtifadan yere konabildiği tahmini yer alıyor.



İncelenen iki tür yeryüzünde sırasıyla 145 ve 120 milyon yıl önce yaşamış. Bir tavuk büyüklüğündeki Archaeopteryx, şimdiki kuşlardan farklı olarak, tam diş takımına, uzunca bir kuyruk kemiğine ve her kanatın ucunda üç parmaklı pençelere sahip. Bu pençelerin ağaç dallarına tutunmak için kullanılıyor olması yüksek ihtimal.



Karga ebatlarına sahip Confuciusornis ise üçgen ve dişsiz bir gagaya sahip. Çin’in Liaoning bölgesinde bu iki türe ait çok sayıda fosil bulunuyor. Kuşların o bölgede büyük koloniler halinde yaşadığı sanılıyor